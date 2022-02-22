«Накажи автохама»: про Kia, тротуар и принципиального пешехода

Туляк Игорь Л. прислал в редакцию кадры, которые он снял рядом с домом № 31 на ул. Епифанской в Туле. На записи видно, как водитель автомобиля Kia нарушила правила дорожного движения.

«Снято 16 февраля в 20:11. Тротуар вдоль дома № 31 на ул. Епифанской. Машина заехала со стороны трамвайных путей и пыталась проехать по тротуару от ул. Марата вниз по ул. Епифанской», — сообщил автор видео.