новости
новости
Регистрация
Премьера нового «Бэтмена» и комедия с Сергеем Безруковым: новинки ко Дню защитника Отечества от «Синема Парк»

Премьера нового «Бэтмена» и комедия с Сергеем Безруковым: новинки ко Дню защитника Отечества от «Синема Парк»

Не знаешь, что подарить любимому мужчине? Дари эмоции. Дари кино. Отличный подарок, который порадует любого!

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Крепкий орешек»

Эталонный боевик с Брюсом Уиллисом впервые на большом экране – полицейский в одиночку освобождает захваченный террористами небоскреб.

 

«Освобождение. Огненная дуга»

Легендарная картина вновь но большом экране! Это грандиозное киноповествование, в котором последовательно и с документальной точностью показаны ключевые этапы войны 
 
 

«Мистер Нокаут»

Новый фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу. 

 

«Папы»

Четыре новеллы, каждая из которых раскрывает разные истории и проблемы между отцами и детьми.
 

«Лулу и Бриггс»

В главной роли - мужественный и обаятельный, неотразимый Ченнинг Татум и его обаятельный лохматый друг, игра которого достойна собачьего «Оскара» или, по меньшей мере приза The Palm Dog Award. 
 

«Бэтмен»

Когда в городе происходит серия жестоких нападений, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.

 

Расписание и билеты онлайн — по ссылке.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:28 0
Другие статьи по темам
Событие
Синема ПарккиноТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы 22 февраля отключат электроэнергию
На каких улицах Тулы 22 февраля отключат электроэнергию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.