Премьера нового «Бэтмена» и комедия с Сергеем Безруковым: новинки ко Дню защитника Отечества от «Синема Парк»
Не знаешь, что подарить любимому мужчине? Дари эмоции. Дари кино. Отличный подарок, который порадует любого!
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Крепкий орешек»
Эталонный боевик с Брюсом Уиллисом впервые на большом экране – полицейский в одиночку освобождает захваченный террористами небоскреб.
«Освобождение. Огненная дуга»
Легендарная картина вновь но большом экране! Это грандиозное киноповествование, в котором последовательно и с документальной точностью показаны ключевые этапы войны
«Мистер Нокаут»
Новый фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.
«Папы»
Четыре новеллы, каждая из которых раскрывает разные истории и проблемы между отцами и детьми.
«Лулу и Бриггс»
В главной роли - мужественный и обаятельный, неотразимый Ченнинг Татум и его обаятельный лохматый друг, игра которого достойна собачьего «Оскара» или, по меньшей мере приза The Palm Dog Award.
«Бэтмен»
Когда в городе происходит серия жестоких нападений, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.
Расписание и билеты онлайн — по ссылке.
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