Премьера нового «Бэтмена» и комедия с Сергеем Безруковым: новинки ко Дню защитника Отечества от «Синема Парк»

Новый фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

Четыре новеллы, каждая из которых раскрывает разные истории и проблемы между отцами и детьми.

«Лулу и Бриггс»

В главной роли - мужественный и обаятельный, неотразимый Ченнинг Татум и его обаятельный лохматый друг, игра которого достойна собачьего «Оскара» или, по меньшей мере приза The Palm Dog Award.

«Бэтмен»

Когда в городе происходит серия жестоких нападений, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.