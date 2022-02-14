новости
новости
Регистрация
Жители Белева попросили оборудовать в городе пляж
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Жители Белева попросили оборудовать в городе пляж

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании у губернатора.

Глава администрации Белевского района Наталья Егорова рассказала, что жители просят оборудовать в черте города пляжную зону. Муниципальный бюджет может выделить на это 700 тысяч рублей, но денег нужно на порядок больше – около 5 млн.

Алексей Дюмин поручил министерству внутренней политики совместно с минприроды проработать возможность финансирования мероприятий по обустройству пляжа, а также определить наиболее популярные площадки для отдыха жителей в муниципалитетах области и оборудовать их к началу пляжного сезона.

Также в городе хотят благоустроить парк, находящийся между физкультурно-оздоровительным комплексом и консервным заводом. Для этого планируется подать заявку на Всероссийский конкуре малых городов и исторических поселений с проектом по благоустройству парка между ФОКом и консервным заводом. Глава региона поручил оказать администрации района содействие в разработке дизайн-проекта и проработать вопрос развития спортивной инфраструктуры.

Подробнее о предстоящем масштабном благоустройстве Белёва читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
Белевский районпляжблагоустройствооперативное совещание у губернаторапоручение Алексея Дюмина
Место
Тульская областьБелев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хоккейный АКМ сыграет в Туле с «Молотом»
Хоккейный АКМ сыграет в Туле с «Молотом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.