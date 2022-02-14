Жители Белева попросили оборудовать в городе пляж

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава администрации Белевского района Наталья Егорова рассказала, что жители просят оборудовать в черте города пляжную зону. Муниципальный бюджет может выделить на это 700 тысяч рублей, но денег нужно на порядок больше – около 5 млн.

Алексей Дюмин поручил министерству внутренней политики совместно с минприроды проработать возможность финансирования мероприятий по обустройству пляжа, а также определить наиболее популярные площадки для отдыха жителей в муниципалитетах области и оборудовать их к началу пляжного сезона.

Также в городе хотят благоустроить парк, находящийся между физкультурно-оздоровительным комплексом и консервным заводом. Для этого планируется подать заявку на Всероссийский конкуре малых городов и исторических поселений с проектом по благоустройству парка между ФОКом и консервным заводом. Глава региона поручил оказать администрации района содействие в разработке дизайн-проекта и проработать вопрос развития спортивной инфраструктуры.