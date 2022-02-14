Волейбольная «Тулица» всухую обыграла «Ленинградку»

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Тулячки выиграли все три партии, не оставив соперницам ни единого шанса.

В 18-м туре Суперлиги Париматч «Тулица» сыграла с «Ленинградкой». Мачт состоялся в МСЦ «Тула-Арена». В первом круге тулячки проиграли спортсменкам из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.

Но в этот раз встреча с «Ленинградкой» стала продолжением победной серии «Тулицы». Наши волейболистки провели достойный реванш, выиграв все три партии (25:23, 25:22, 25:21).