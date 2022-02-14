новости
новости
Регистрация
Волейбольная «Тулица» всухую обыграла «Ленинградку»
Фото из архива MySlo

Волейбольная «Тулица» всухую обыграла «Ленинградку»

Тулячки выиграли все три партии, не оставив соперницам ни единого шанса.

В 18-м туре Суперлиги Париматч «Тулица» сыграла с «Ленинградкой». Мачт состоялся в МСЦ «Тула-Арена». В первом круге тулячки проиграли спортсменкам из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.

Но в этот раз встреча с «Ленинградкой» стала продолжением победной серии «Тулицы». Наши волейболистки провели достойный реванш, выиграв все три партии (25:23, 25:22, 25:21).

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 20:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
волейбольная ТулицаВК Тулицатульский волейболматч Тулица - Ленинградка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на концерт группы «Пилот»
Туляков приглашают на концерт группы «Пилот»
Жители Белева попросили оборудовать в городе пляж
Жители Белева попросили оборудовать в городе пляж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.