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В Тульской области «омикрон» подтвердился в 80% случаев
Фото из архива Myslo.

В Тульской области «омикрон» подтвердился в 80% случаев

На заседании регионального оперштаба заместитель руководителя Роспотребнадзора Марина Безбородова рассказала об эпидобстановке в Тульской области.

За прошедшую неделю зарегистрировано 17 508 случаев ковида, это на 17,5% выше уровня предыдущей недели. Снизился темп прироста по сравнению с прошлой неделей. Коэффициент распространения составил 0,98.

Рост заболеваемости коронавирусом сохраняется среди взрослых и среди детей до 6 лет. Среди возрастной группы от 7 до 17 лет заболеваемость снизилась на 9%.

Охват тестирования на прошлой неделе составлял 933 на 100 тыс. в сутки. По состоянию на сегодня — 875 на 100 тыс.

— Снижение охвата связано с изменением санитарного законодательства и отменой обязательного тестирования для лиц, которые выздоровели, а также для контактных, — сказала Марина Безбородова.

По результатам лабораторных исследований, «омикрон» подтвердился в 80% случаев

По итогам прошедшей недели зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ — 18 526 случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 20%.

По данным лабораторного мониторинга, у заболевших выявлены вирусы не гриппозной этиологии.

По словам Безбородовой, введение внеочередных каникул повлияло на снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников.

Также наблюдается снижение заболеваемости ковидом среди детей: на пятой неделе года было 1100 случаев, на шестой — 1005.

Сюжет: Коронавирус
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