В Туле автобус № 28 временно изменит схему движения
Об этом сообщает городское Управление по транспорту и дорожному хозяйству.
В субботу, 12 февраля, в Туле пройдёт XL Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения.
Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 0.00 до 16.00 12 февраля в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького, на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино».
Ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 16.00 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького, на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино», и по ул. Дронова, на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.
На время проведения мероприятия движение автобусов маршрута № 28 будет осуществляться по измененной схеме (без проезда по ул. Лесной):
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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28
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пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»
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ул. Дронова — 3-й Горьковский пр-д — ул. Гагарина -ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе -пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов -ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской