В Туле автобус № 28 временно изменит схему движения

В субботу, 12 февраля, в Туле пройдёт XL Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 0.00 до 16.00 12 февраля в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького, на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино».

Ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 16.00 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького, на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино», и по ул. Дронова, на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.

На время проведения мероприятия движение автобусов маршрута № 28 будет осуществляться по измененной схеме (без проезда по ул. Лесной):