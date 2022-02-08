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Тульский «Арсенал» сыграет с «Аланией» 2 марта
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Тульский «Арсенал» сыграет с «Аланией» 2 марта

Матч состоится в рамках игр 1/8 финала Кубка России «Бетсити».

Стало известно расписание игр 1/8 финала Кубка России «Бетсити». Они пройдут с 1 по 3 марта.

Пять команд — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» — автоматически попали в плей-офф как участники еврокубков. Остальные 11 команд пробились в 1/8 финала через элитный групповой раунд.

Соперником тульского «Арсенала» в 1/8 финала Кубка России станет ФК «Алания» из Владикавказа. Игра состоится в среду, 2 марта, в 16.00.

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