Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»
Тульский «Арсенал» сыграет с «Аланией» 2 марта
Матч состоится в рамках игр 1/8 финала Кубка России «Бетсити».
Стало известно расписание игр 1/8 финала Кубка России «Бетсити». Они пройдут с 1 по 3 марта.
Пять команд — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» — автоматически попали в плей-офф как участники еврокубков. Остальные 11 команд пробились в 1/8 финала через элитный групповой раунд.
Соперником тульского «Арсенала» в 1/8 финала Кубка России станет ФК «Алания» из Владикавказа. Игра состоится в среду, 2 марта, в 16.00.
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