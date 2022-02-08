Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Ленинградкой»

Фото: Volley_Girlz, vk.com/vc_tulitsa

Он состоится в субботу, 12 февраля, в спортивном центре «Тула Арена».

Стартовала продажа билетов на матч 18-го тура волейбольной Суперлиги. В субботу, 12 февраля, в 18.00, «Тулица» сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Билеты можно приобрести в точках распространения, в ТРЦ «Гостиный двор», в день матча в кассе «Тула Арены» (с 13.00 до 18.00), а также на сайте.

Для прохода на трибуны необходимо иметь при себе QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего, а также паспорт. Приходите поддержать наших спортсменок!