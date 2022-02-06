«Арсенал» сыграл два контрольных матча на сборах в Турции

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Поединок с датским «Эсбьергом» туляки проиграли со счётом 1:2, а встреча с боснийским «Борацем» закончилась ничьей.

Футболисты тульского «Арсенала» продолжают подготовку к новому сезону в турецком Белеке. Накануне, 5 февраля, туляки сыграли сразу два контрольных матча. Первым соперником стал клуб «Эсбьерг» из Дании.

В первом тайме датчане закатили нам два мяча с разницей в 14 минут: на 10-й минуте забил Конбой, на 24-й – Холтен. Вплоть до финишной прямой тулякам не удавалось открыть счёт, но на 87-й минуте Кирилл Панченко всё же отправил мяч в ворота «Эсбьерга». Итог – 1:2 не в нашу пользу.

В тот же день состоялась встреча с клубом «Борац» из Боснии. На протяжении двух таймов ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника. Матч завершился со счётом 0:0.