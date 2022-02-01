Владельцы тульских ресторанов и кафе вправе сами решать, требовать QR-коды у посетителей или нет

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Об этом говорится в обновленном Указе губернатора Тульской области.

Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Указом установлено, что со 2 февраля организациям общепита предоставляется право самостоятельно решать, требовать ли у посетителей QR-коды о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.