новости
новости
Регистрация
Владельцы тульских ресторанов и кафе вправе сами решать, требовать QR-коды у посетителей или нет
Фото из архива Myslo

Владельцы тульских ресторанов и кафе вправе сами решать, требовать QR-коды у посетителей или нет

Об этом говорится в обновленном Указе губернатора Тульской области.

Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Указом установлено, что со 2 февраля организациям общепита предоставляется право самостоятельно решать, требовать ли у посетителей QR-коды о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Полный текст Указа можно найти здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:19 −4
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусные ограниченияQR-кодыобщепитуказ губернатора Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пожаре в Ефремове спасатели эвакуировали 12 человек
На пожаре в Ефремове спасатели эвакуировали 12 человек
Новомосковский суд обязал предпринимательницу снять с продажи опасный маргарин
Новомосковский суд обязал предпринимательницу снять с продажи опасный маргарин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.