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Взрывной рост заболеваемости в Тульской области: закроют ли детские сады?
Фото из архива Myslo.

Взрывной рост заболеваемости в Тульской области: закроют ли детские сады?

Об этом рассказала на заседании оперштаба зампред правительства региона Ольга Гремякова.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди тульских детей превышен в 2,2 раза, несовершеннолетние составляют 45% от общего числа людей, болеющих респираторными заболеваниями. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 87 школах.
 
По сравнению с началом прошлой недели зафиксирован существенный рост заболеваемости респираторными заболеваниями. На сегодня занятия приостановлены в 156 группах 90 детских садов и в 1 детском саду полностью.
 
Школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования отправили на внеплановые каникулы со 2 по 11 февраля.
 
По словам Ольги Гремяковой, детские сады смогут продолжить работу, если позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении.
 
Губернатор поручил министерству образования организовать всю необходимую работу.
 
 
Сюжет: Коронавирус
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