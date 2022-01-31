Фото из архива Myslo.
Взрывной рост заболеваемости в Тульской области: закроют ли детские сады?
Об этом рассказала на заседании оперштаба зампред правительства региона Ольга Гремякова.
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди тульских детей превышен в 2,2 раза, несовершеннолетние составляют 45% от общего числа людей, болеющих респираторными заболеваниями. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 87 школах.
По сравнению с началом прошлой недели зафиксирован существенный рост заболеваемости респираторными заболеваниями. На сегодня занятия приостановлены в 156 группах 90 детских садов и в 1 детском саду полностью.
Школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования отправили на внеплановые каникулы со 2 по 11 февраля.
По словам Ольги Гремяковой, детские сады смогут продолжить работу, если позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении.
Губернатор поручил министерству образования организовать всю необходимую работу.
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