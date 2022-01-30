«Накажи автохама»: экипаж ДПС пропустил машину на кругу, а их сосед — нет

Читатель поделился с нами кадрами с видеорегистратора своего авто. Запись сделана на площади им. 50-й Армии в Туле.

«Дата и время актуальны. Съезжая с круга на ул. Короленко, включил

правый сигнал поворота. Машина ДПС притормозила, пропуская. Другой водитель не снижая скорости продолжил движение, хотя обязан был уступить дорогу. Пришлось тормозить и принять левее, чтобы избежать ДТП. И все это на глазах экипажа ДПС, которые никак не

отреагировали на явное нарушение», — сообщил автор видео.