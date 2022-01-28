Выходные в Тульской области будут облачными, ожидается небольшой снег
Синоптики обещают лёгкий ветер и низкое атмосферное давление.
По данным сайта «Метеоинфо», 29 и 30 января в Тульской области сохранится облачная погода. Ожидается небольшой снег (до 3 мм за сутки) и лёгкий переменный ветер (до 6 м/с).
Температура ночью – от 6 до 10 градусов мороза, днём – от -1 до -3. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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