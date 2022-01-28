В Туле проходит Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Накануне, 27 января, вся страна отметила памятную дату – 78-ую годовщину снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Этому событию посвящена Всероссийская акция «Блокадный хлеб», которая продлится до 30 января.

Волонтеры раздают прохожим на улицах информационные материалы о подвиге жителей осажденного города и кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый страшный период жизни Ленинграда. Акция проводится с соблюдением всех противоэпидемических требований.