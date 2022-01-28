Мировые рок-хиты зазвучат по-новому: туляков приглашают на концерт симфонического оркестра Premier Orchestra

15 февраля в Городском концертном зале санкт-петербургский симфонический оркестр Premier Orchestra представит новую программу. Билеты в продаже на Myslo!

Концерт пройдет при участии cолистов оперных театров Санкт-Петербурга. Музыканты представят новую программу, состоящую из лучших мировых рок-хитов.

Имея за плечами своей недолгой карьеры сотни концертов в России и странах близлежащего зарубежья, заключив контракт с крупным американским лейблом, коллектив решил изменить фундаментальную основу исполняемых произведений и в сотрудничестве с популярным музыкантом, аранжировщиком, продюсером, обладателем премии Grammy Полом Брайаном (Лос-Анджелес, США) подготовил программу с новыми аранжировками любимых рок-хитов. Nirvana, Linkin Park, Rammstein, Metallica, Queen и другие легенды мирового рока заблестят в новых

красках глазами легендарного продюсера и блестящих русских музыкантов.

Также в программу включены лучшие рок-хиты русской музыки. «Король и Шут», «Кино», «Мумий Тролль» и музыка других легенд русского рока – также неотъемлемая часть программы.

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