Как получить больничный дистанционно?

Получить больничный лист дистанционно можно при обращении в колл-центр поликлиники или на сайте Доктор71 , оформив вызов врача на дом. Для этого необходимо заполнить анкету: указать контактные данные, уточнить наличие температуры и симптомов ОРВИ, а также необходимость открытия больничного листа. Больничный открывается с даты обращения за медицинской помощью.

В течение суток после вызова на дом выйдет медработник и сделает экспресс или ПЦР-тест на коронавирус. Если результат теста положительный, всем работающим членам семьи как контактным будет открыт больничный на 7 дней (в случае, если они не вакцинированы, либо после вакцинации или перенесенного заболевания прошло более 6 месяцев). Если у контактных лиц в течение 7 дней не проявились симптомы ОРВИ — больничный закроют дистанционно. Приходить в поликлинику для этого не нужно.

Если самочувствие пациента хорошее, ухудшения нет, то на 10−12-й день у больного с подтвержденным COVID-19 повторно на дому возьмут ПЦР-тест на коронавирус. Если тест даст отрицательный результат — больничный закроют дистанционно, в этом случае приходить в поликлинику не нужно. Если тест покажет положительный результат — больничный продлят.

Дистанционно продлить или закрыть больничный можно во время телемедицинской консультации (по видеосвязи). Ее предложат сотрудники поликлиники. Во время видеосвязи медработник уточнит состояние пациента, при необходимости скорректирует лечение или запланирует выход на дом для проведения осмотра.