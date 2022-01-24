«ПОЛЕМА» изготовила 5000 пластин для термоядерного реактора

Тульский завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» (входит в ПМХ) поставил около 5000 биметаллических вольфрам-медных пластин для Международного экспериментального термоядерного реактора ITER.

Биметаллические пластины используются для тепловой защиты дивертора — устройства, предназначенного для поддержания чистоты плазмы в токамаке. Пластины применяются в центральной сборке дивертора (одна из частей устройства), прототип которой был изготовлен в НИИЭФА (г. Санкт-Петербург) и отправлен в декабре 2021 г. во Францию.

«Управляемый термоядерный синтез — это технология будущего. Ожидается, что первые промышленные термоядерные электростанции появятся не раньше середины XXI века. Участие в таком проекте — огромная ответственность, но и также индикатор технологических возможностей предприятия. На 2022 год запланирована отгрузка еще 10 тыс. пластин для данного проекта», — отметил управляющий директор АО «ПОЛЕМА» Алексей Филиппов.

Проект ITER (International thermonuclear experimental reactor) по созданию Международного экспериментального термоядерного реактора начал разрабатываться еще в 80-е гг. XX века. В 2010 г. началось строительство объекта. Помимо России, в нем участвуют США, Китай, Евросоюз, Индия, Южная Корея и Япония. Цель проекта — доказать возможность коммерческого использования реакции термоядерного синтеза.