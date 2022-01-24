Туляка-дебошира сняли с рейса Сочи — Санкт-Петербург за отказ надеть маску

Жителя Тулы сняли с рейса Сочи — Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, при посадке на самолет мужчина разговаривал по телефону и выражался нецензурной бранью. На замечания пассажиров вести себя прилично вступил с ними в словесную перепалку.

- На просьбу бортпроводников надеть медицинскую маску ответил отказом, — говорится в сообщении ведомства.

Командир воздушного судна принял решение отстранить пассажира от полета и вызвал полицию. На 36-летнего туляка составили два административных протокола — о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности. Материалы направили в суд.