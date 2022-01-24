новости
новости
Регистрация
Туляка-дебошира сняли с рейса Сочи — Санкт-Петербург за отказ надеть маску

Туляка-дебошира сняли с рейса Сочи — Санкт-Петербург за отказ надеть маску

На мужчину составили два протокола.

Жителя Тулы сняли с рейса Сочи — Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, при посадке на самолет мужчина разговаривал по телефону и выражался нецензурной бранью. На замечания пассажиров вести себя прилично вступил с ними в словесную перепалку.

- На просьбу бортпроводников надеть медицинскую маску ответил отказом, — говорится в сообщении ведомства.

Командир воздушного судна принял решение отстранить пассажира от полета и вызвал полицию. На 36-летнего туляка составили два административных протокола — о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности. Материалы направили в суд.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:06 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаСочи
Прочее
дебошир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительница двора, где застряла скорая: «Управляющая компания выдала нашу работу за свою!»
Жительница двора, где застряла скорая: «Управляющая компания выдала нашу работу за свою!»
«ПОЛЕМА» изготовила 5000 пластин для термоядерного реактора
«ПОЛЕМА» изготовила 5000 пластин для термоядерного реактора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.