На ул. Михеева на проезжей части «припарковали» мусорный контейнер

Туляк прислал в редакцию Myslo запись с видеорегистратора своего авто. На снятых в районе поворота с ул. Михеева на ул. Перекопскую в Туле кадрах видно стоящий на проезжей части мусорный контейнер.

Отметим, что емкость загораживала автовладельцам обзор встречного движения, и это могло привести к ДТП.

«За много лет перестаешь удивляться многому. И чего только не увидишь на улицах Тулы. Но такого — мусорного контейнера на полосе движения — точно никак не ожидаешь встретить. Кто и с какой целью оставил контейнер — загадка», — прокомментировал автор видео.