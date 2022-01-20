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На ул. Михеева на проезжей части «припарковали» мусорный контейнер

На ул. Михеева на проезжей части «припарковали» мусорный контейнер

Емкость загораживала обзор и вполне могла стать причиной ДТП.

Туляк прислал в редакцию Myslo запись с видеорегистратора своего авто. На снятых в районе поворота с ул. Михеева на ул. Перекопскую в Туле кадрах видно стоящий на проезжей части мусорный контейнер.
 
Отметим, что емкость загораживала автовладельцам обзор встречного движения, и это могло привести к ДТП.
 
«За много лет перестаешь удивляться многому. И чего только не увидишь на улицах Тулы. Но такого — мусорного контейнера на полосе движения — точно никак не ожидаешь встретить. Кто и с какой целью оставил контейнер — загадка», — прокомментировал автор видео.
 

 
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