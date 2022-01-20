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На дороге Тула — Белев загорелся и взорвался Mitsubishi Lancer

На дороге Тула — Белев загорелся и взорвался Mitsubishi Lancer

На месте происшествия работали два пожарных расчета.

Вечером 19 января неподалеку от Белева произошел пожар. На 114-м км автодороги Тула — Белев загорелся автомобиль Mitsubishi Lancer. Судя по видео от очевидцев, через какое-то время машина взорвалась.
 
«Сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 18.18. На месте работали два пожарных расчета, пострадавших в результате происшествия нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:03 +2
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Тульская областьБелевский район

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