На дороге Тула — Белев загорелся и взорвался Mitsubishi Lancer
На месте происшествия работали два пожарных расчета.
Вечером 19 января неподалеку от Белева произошел пожар. На 114-м км автодороги Тула — Белев загорелся автомобиль Mitsubishi Lancer. Судя по видео от очевидцев, через какое-то время машина взорвалась.
«Сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 18.18. На месте работали два пожарных расчета, пострадавших в результате происшествия нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
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