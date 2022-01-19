За отсутствие термометрии предпринимателей Тульской области штрафовать не будут
На данный момент проверка температуры у посетителей ТЦ, кафе и ресторанов – дело добровольное. Нововведение носит рекомендательный характер.
С 19 января в Тульской области в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита рекомендовано обеспечить бесконтактную термометрию посетителей (люди с температурой тела выше 37,1°C не должны допускаться в помещения).
Такие требования содержит уточненный Указ № 62 губернатора Алексея Дюмина «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Сегодня в ходе брифинга председатель государственно-правового комитета Наталья Архипова уточнила, что на сегодняшний день для должностных лиц не предусмотрена ответственность за несоблюдение антиковидных мер — отсутствие термометрии на входе в помещение.