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Туляк Максим Круженков стал артистом лейбла ТНТ MUSIC и педагогом по вокалу в «Доме-2»

Туляк Максим Круженков стал артистом лейбла ТНТ MUSIC и педагогом по вокалу в «Доме-2»

Музыкальный лейбл уже выпустил клип на новую композицию тульского певца.

Клип снят на сингл «Потрачено», стихи и музыку для которой написал сам Максим. Он является автором всех своих песен, вокал записывает дома в шкафу (!), сам делает аранжировки.

- Я написал песню «Потрачено», все записал у себя дома, и в финале получился достаточно свежий трек, в новом звучании, что отличает его от всех других моих треков, — рассказал максим нашему порталу. — Я показал его ребятам из ТНТ MUSIC, и через неделю мне написали: «Макс, мы предлагаем снять клип и стать артистом нашего музыкального лейбла». Эта новость меня потрясла!

В декабре Максим подписал контракт с музыкальным лейблом и теперь официально является его артистом. Фото: @maximkruzhenkov.

Клип «Потрачено» вошел в эфир телеканалов ТНТ и ТНТ MUSIC. За несколько дней видео набрало более 100 000 просмотров на YouTube и более 200 000 — «ВКонтакте».

Также наш земляк стал официальным преподавателем по вокалу в телепроекте «Дом-2»: певец занимается с участницей телепроекта Майей Донцовой.

Максим Круженков родом из Ясногорска, ему 23 года. Писать музыку и тексты песен он начал около пяти лет назад. Активно участвовал в музыкальных конкурсах, в этом году победил в в рэп-конкурсе на форуме «Таврида» в Крыму.

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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 15:16 −4
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