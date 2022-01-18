Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 239 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 239 случаев коронавируса, 171 человек выздоровел, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 78 937 жителей региона, 69 692 вылечились, 4456 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
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