В Туле снегоуборочный трамвай окатил людей снегом: прокуратура проведет проверку

Оказывается, подобный инцидент случился не только на Зеленстрое, но и в Пролетарском районе.

Прокуратура Тулы проведет проверку в МКП «Тулгорэлектротранс» после того, как снегоуборочный трамвай окатил прохожих снегом. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, туляки засняли, как на Зеленстрое трамвай с ног до головы засыпал снегом людей, которые стояли на остановке.

В прокуратуре добавили, что подобный случай произошел и на ул. Металлургов.

Ранее руководство «Тулгорэлектротранса» принесло извинения пешеходам и пообещало провести служебную проверку.