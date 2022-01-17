В Туле снегоуборочный трамвай окатил людей снегом: прокуратура проведет проверку
Оказывается, подобный инцидент случился не только на Зеленстрое, но и в Пролетарском районе.
Прокуратура Тулы проведет проверку в МКП «Тулгорэлектротранс» после того, как снегоуборочный трамвай окатил прохожих снегом. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, туляки засняли, как на Зеленстрое трамвай с ног до головы засыпал снегом людей, которые стояли на остановке.
В прокуратуре добавили, что подобный случай произошел и на ул. Металлургов.
Ранее руководство «Тулгорэлектротранса» принесло извинения пешеходам и пообещало провести служебную проверку.
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