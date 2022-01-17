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В Туле снегоуборочный трамвай окатил людей снегом: прокуратура проведет проверку

В Туле снегоуборочный трамвай окатил людей снегом: прокуратура проведет проверку

Оказывается, подобный инцидент случился не только на Зеленстрое, но и в Пролетарском районе.

Прокуратура Тулы проведет проверку в МКП «Тулгорэлектротранс» после того, как снегоуборочный трамвай окатил прохожих снегом. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, туляки засняли, как на Зеленстрое трамвай с ног до головы засыпал снегом людей, которые стояли на остановке.

 

В прокуратуре добавили, что подобный случай произошел и на ул. Металлургов.

Ранее руководство «Тулгорэлектротранса» принесло извинения пешеходам и пообещало провести служебную проверку.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:14 +2
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