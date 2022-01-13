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Новомосковские поисковики нашли родственников красноармейца, погибшего 80 лет назад
Место обнаружения останков М. Трофимова. Фото: vk.com/club19882844

Новомосковские поисковики нашли родственников красноармейца, погибшего 80 лет назад

Останки солдата были обнаружены в 2015 году в Барятинском районе, в районе д. Сенинки.

Представители новомосковского поискового отряда «Дон» на протяжении нескольких лет пытались найти родственников сержанта Красной Армии Малофея Трофимова, останки которого были найдены в 2015 году при проведении военно-исторической экспедиции «Западный фронт» в Барятинском районе Калужской области.

ЛОЗ и ложка, принадлежавшие М. Трофимову

Установить личность воина помог личный опознавательный знак (так называемый «смертный медальон»). География поисков семьи Малофея Трофимова была обширной: он родился в Ужурском районе Красноярского края, а в армию был призван из Киргизии. Проходил службу в 385-й стрелковой дивизии; согласно архивным данным, погиб в феврале 1942 года.

Останки бойца были обнаружены поисковиками летом 2015 года рядом с д. Сенинки Барятинского района Калужской области, затем их перезахоронили в братскую могилу рядом с местным воинским мемориалом. На протяжении пяти с лишним лет волонтёры занимались поисками семьи Малофея Трофимова, и вот, наконец, с ними на связь вышла внучка героя, Галина Викторовна Мышляева. Публикуем её письмо:

«Добрый день, дорогие мои поисковики! Дай Вам Бог здоровья и радости! Вы нашли моего деда, всеми нами любимого и часто вспоминаемого! А ведь мы и не знали, что он воевал! Жили они в Красноярском крае, у него была жена и 2 дочки. Потом они переехали в Киргизию, жена умерла от воспаления легких, а дед работал председателем колхоза.

М. Трофимов (сидит слева) с семьёй

Потом случился неурожай, его забрали, а девочек отправили в детский дом. Больше никаких известий! Мы думали, его расстреляли, а он, оказывается, воевал. Теперь мы с его портретом будем ходить на День Победы в Бессмертном полку. Очень хотим попасть на его могилу. Спасибо вам большое!»

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