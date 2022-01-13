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Тульские лыжники завоевали серебро на Чемпионате мира по зимним видам спорта
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские лыжники завоевали серебро на Чемпионате мира по зимним видам спорта

Соревнования, проводимые Международным паралимпийским комитетом, проходят в норвежском Лиллехаммере.

Чемпионат объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. В состав команды ПКР вошли спортсмены из Тульской области.

В лыжных гонках (спорт слепых) на дистанции 12,5 км представители тульского «Центра адаптивного спорта» Анна Панферова и спортсмен-ведущий Андрей Жуков заняли второе место. Владимир Удальцов и спортсмен-ведущий Руслан Богачев показали пятый результат.

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вчера, в 20:52 +3
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