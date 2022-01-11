Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 197 случаев заболевания и 13 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 197 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 13 — скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 420 жителей региона, 68 471 человек вылечился, 4381 — умер.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 22:38, 69 1806 -8
вчера, в 16:45, 47 3574 -12
вчера, в 15:02, 184 1606 -21
вчера, в 11:53, 26 1015 -2
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