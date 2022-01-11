Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 197 случаев заболевания и 13 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 197 случаев коронавируса, 180 человек выздоровели, 13 — скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 420 жителей региона, 68 471 человек вылечился, 4381 — умер.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая: