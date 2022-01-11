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Более 290 детей обратились в травмпункт Тульской детской областной больницы в новогодние праздники

Более 290 детей обратились в травмпункт Тульской детской областной больницы в новогодние праздники

18 пациентов госпитализированы. Чаще всего дети получали компрессионные переломы позвоночника, переломы ключицы и конечностей.

Травматолог-ортопед, заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии детской больницы Андрей Снытин рассказал, что еженедельно в травмпункт больницы обращаются порядка 300 детей. А в новогодние каникулы количество травм, связанных с катанием с горок, растет.
 
Минздрав напомнил правила безопасности при катании на тюбинге и ледянке.
 
  • Родителям нужно следить за исправностью средства катания и контролировать безопасность спуска.
  • Нельзя толкать, раскручивать ледянку или тюбинг, привязывать его к автомобилю.
  • Детям лучше кататься по одному и контролировать траекторию движения. Как только спуск закончен, нужно отойти в сторону.
  • Правильно выбирайте место для катания. Горка должна быть пологой и снежной, без трамплинов. Впереди не должно быть деревьев, заборов, столбов, стен, водоемов, дорог.
Если ребенок получил травму, обратиться нужно в приемное отделение ближайшей больницы или в детский травмпункт детской областной больницы по адресу: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 39. Пункт работает круглосуточно, телефон 8 (4872) 77-35-01.
 
Ранее Myslo писал о ребенке, который получил травму позвоночника при катании с горки в Алексине. Пришлось доставлять его вертолетом санавиации в областной центр.
 
А в ЦПКиО при катании на замерзшем пруду двое детей угодили в полынью и едва не утонули.
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:18 +2
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Тульская область

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