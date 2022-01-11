Более 290 детей обратились в травмпункт Тульской детской областной больницы в новогодние праздники

18 пациентов госпитализированы. Чаще всего дети получали компрессионные переломы позвоночника, переломы ключицы и конечностей.

Травматолог-ортопед, заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии детской больницы Андрей Снытин рассказал, что еженедельно в травмпункт больницы обращаются порядка 300 детей. А в новогодние каникулы количество травм, связанных с катанием с горок, растет.

Минздрав напомнил правила безопасности при катании на тюбинге и ледянке.

Родителям нужно следить за исправностью средства катания и контролировать безопасность спуска.

Нельзя толкать, раскручивать ледянку или тюбинг, привязывать его к автомобилю.

Детям лучше кататься по одному и контролировать траекторию движения. Как только спуск закончен, нужно отойти в сторону.

Правильно выбирайте место для катания. Горка должна быть пологой и снежной, без трамплинов. Впереди не должно быть деревьев, заборов, столбов, стен, водоемов, дорог.

Если ребенок получил травму, обратиться нужно в приемное отделение ближайшей больницы или в детский травмпункт детской областной больницы по адресу: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 39. Пункт работает круглосуточно, телефон 8 (4872) 77-35-01 .

Ранее Myslo писал о ребенке, который получил травму позвоночника при катании с горки в Алексине. Пришлось доставлять его вертолетом санавиации в областной центр.

А в ЦПКиО при катании на замерзшем пруду двое детей угодили в полынью и едва не утонули.