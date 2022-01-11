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Футболисты «Арсенала» улетели на сборы в Турцию
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты «Арсенала» улетели на сборы в Турцию

Миодраг Божович взял с собой 24 игрока.

10 января тульский «Арсенал» вышел из отпуска и улетел в турецкий Белек на первый тренировочный сбор года.

Как сообщает пресс-служба оружейников, в распоряжении тренера Миодрага Божовича 24 футболиста, включая игроков дубля. Это вратари Антон Коченков, Михаил Левашов, Егор Шамов и Егор Сидоров, защитники Максим Беляев, Аксель Бьёрнстрём, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Данил Степанов, Артем Суханов, полузащитники Аяз Гулиев, Зурико Давиташвили, Максим Кайнов, Кингс и Эванс Кангва, Георги Костадинов, Владислав Пантелеев, Кирилл Панченко, Сергей Ткачев, Ансор Хабибов, нападающие Гурам Аджоев, Марк Кротов, Евгений Луценко, Евгений Марков и Кирилл Сидоренко (белорусский форвард находится на просмотре).

Защитник Урош Радакович и хавбек Горан Чаушич присоединятся к команде в ближайшее время. Причина их задержки — ложноположительный тест на коронавирус.

Незадолго до вылета в Турцию простудился защитник Артем Сокол, но он уже пошел на поправку.

С ограничениями в общей группе после прошлогодних травм тренируются Иван Новосельцев, Зурико Давиташвили и Артем Суханов.

Первый сбор продлится до 21 января. Запланированы два спарринга: 18 января с клубом «Кишварда» (второе место в текущем чемпионате Венгрии), 21-го — с «Сегедом», выступающим во втором по рейтингу венгерском дивизионе.

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"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 1
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 2
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 3
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 4
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 5
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 6
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 7
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 8
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 9
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 10
"Арсенал" вышел из отпуска, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:12 −3
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