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Коммунальные аварии: в Большой Туле проблемы с водоснабжением
Фото из архива Myslo.

Коммунальные аварии: в Большой Туле проблемы с водоснабжением

Об отключениях сообщает «Тулагорводоканал».

11 января с 10.00 до окончания работ ограничена подача холодной воды в селе Алешня на улицах Лесной, Полевой, Парковой. Причина — производство аварийно-восстановительных работ по адресу: пер. Новый, д. 8.

Сегодня же, но с 10.30 до окончания работ, ограничат подачу холодной воды в поселке Обидимо: там будут ремонтировать водопроводно-насосную станцию.
 

А с 11.00 до окончания работ воду перекроют и в деревне Харино. Там произошла поломка на артезианской скважине, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

«Тулагорводоканал» предупредил по традиции, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:30 +1
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