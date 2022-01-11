Коммунальные аварии: в Большой Туле проблемы с водоснабжением

Фото из архива Myslo.

11 января с 10.00 до окончания работ ограничена подача холодной воды в селе Алешня на улицах Лесной, Полевой, Парковой. Причина — производство аварийно-восстановительных работ по адресу: пер. Новый, д. 8.

Сегодня же, но с 10.30 до окончания работ, ограничат подачу холодной воды в поселке Обидимо: там будут ремонтировать водопроводно-насосную станцию.

А с 11.00 до окончания работ воду перекроют и в деревне Харино. Там произошла поломка на артезианской скважине, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

«Тулагорводоканал» предупредил по традиции, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.