В Тульской области 8-летний мальчик получил травму позвоночника, катаясь на ледянке

Фото минздрав по Тульской области

8 января в Алексинском районе 8-летний ребенок травмировал позвоночник, катаясь на ледянке с горы. Первую помощь мальчику оказали врачи Алексинской больницы.

Мальчику требовалась специализированная помощь, поэтому его доставили в Тульскую детскую областную больницу вертолетом санитарной авиации. Сейчас самочувствие ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

Это первый вылет санитарной авиации в 2022 году. Полет занял 20 минут, в пути маленького пациента сопровождали реаниматолог и фельдшер центра медицины катастроф.

«При сложных травмах необходимо не только оказать пациенту помощь, но и бережно доставить его в медицинское учреждение. Транспортировка при помощи вертолета позволяет перевозить пациентов с самыми серьезными повреждениями максимально деликатно», — сказал руководитель регионального Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Развитие санитарной авиации — одна из целей национального проекта «Здравоохранение». В Тульской области услуги «воздушной скорой» оказывает входящая в Госкорпорацию Ростех Национальная служба санитарной авиации. Для транспортировки пациентов задействован медицинский вертолет «Ансат». Он оснащен оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи во время полета.

За прошлый год авиамедицинские бригады эвакуировали на вертолете более 140 жителей региона, из них 31 ребенок.