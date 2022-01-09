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Более 60 медработников Тульской области встретили 2022 год в новых квартирах

Более 60 медработников Тульской области встретили 2022 год в новых квартирах

В регионе реализуется программа соцподдержки медиков. В частности, им предоставляется служебное жилье.

6 января замминистра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский поздравил с новосельем хирурга областного онкодиспансера Тимофея Максименко. В 2021 году он вместе с женой и дочерью переехал в Тулу из Луганска и получил служебную квартиру в новостройке на Калужском шоссе.
 
 
- Служебная квартира – большое подспорье и стимул развиваться дальше, - говорит Тимофей Максименко. - Я благодарен правительству Тульской области за поддержку и возможность профессионального роста в новом онкоцентре, который строится рядом, на Калужском шоссе.
 
В 2021 году в регионе по инициативе губернатора обеспечены жильем 66 врачей и фельдшеров. В этом году медикам передадут еще 62 квартиры. Также в Тульской области медработники могут воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования или соцвыплатой для погашения процентов по ипотеке.
 
Напомним, в 2019 году при поддержке Алексея Дюмина была достигнута договоренность с Правительством РФ и «ДОМ.РФ» о безвозмездной передаче 100 квартир для медиков региона. Из них более 60 квартир уже переданы специалистам. Кроме того, регион ежегодно приобретает для нужд медиков по 25 квартир за счет областного бюджета. В этом году в Туле начнется строительство коттеджного комплекса для предоставления индивидуальных жилых домов высококвалифицированным специалистам.
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