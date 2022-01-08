Из-за коммунальной аварии в Туле 11 домов остались без воды

8 января с 13.00 и до окончания ремонтных работ прекращена подача холодной воды в 11 домов в Туле. Причиной стала авария на ул. Кутузова, 34. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Водоснабжение приостановлено по адресам:

ул. Кутузова дома № 34, 34б, 36, 38,

ул. Дементьева дома № 8, 10, 12, 14, 16,

ул. Загородный проезд дома № 1, 7а

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.