новости
новости
Регистрация
Из-за коммунальной аварии в Туле 11 домов остались без воды

Из-за коммунальной аварии в Туле 11 домов остались без воды

Коммунальщики ведут аварийно-восстановительные работы.

8 января с 13.00 и до окончания ремонтных работ прекращена подача холодной воды в 11 домов в Туле. Причиной стала авария на ул. Кутузова, 34. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Водоснабжение приостановлено по адресам: 

ул. Кутузова дома № 34, 34б, 36, 38,

ул. Дементьева дома № 8, 10, 12, 14, 16,

ул. Загородный проезд дома № 1, 7а

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки с улиц Тулы вывезли более 4500 кубов снега
За сутки с улиц Тулы вывезли более 4500 кубов снега
Веневское шоссе в Туле встало в пробке из-за ДТП
Веневское шоссе в Туле встало в пробке из-за ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.