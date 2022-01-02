Тульские театры подготовили новогодние постановки для детей и взрослых

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульском театре юного зрителя представили новую новогоднюю сказку «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака. Режиссер-постановщик Владимир Шинкарев и художник-постановщик Денис Ляпин придумали сказочный мир в стилистике популярной южнокорейской субкультуры K-pop.

?Сказку можно будет увидеть со 2 по 8 января. 9 января в рамках региональной акции «Всей семьей в театр» состоится благотворительный показ для малообеспеченных многодетных семей.

Перед спектаклем юные зрители поучаствуют в интермедии-киносъемке: по сюжету их задействуют в качестве массовки в музыкальных номерах.

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина отметила, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина в эти новогодние каникулы для детей подготовлена обширная праздничная программа. Особо стоит отметить уже полюбившиеся юным жителям области губернаторские ёлки, которые прошли в Туле и других муниципалитетах. Всего возможность посетить разнообразные новогодние мероприятия получили более 20 тысяч ребят.

В Тульском академическом театре драмы со 2 по 8 января состоятся премьерные показы спектакля «Конёк-горбунок». Перед началом гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

2, 3, 6, 7 января маленьких зрителей Театра кукол ждет спектакль «Щелкунчик или тайна ореха Кракатук» по сказке Гофмана.

4 января театр покажет зрителям сказку «Морозко», а 5 января – «Умка». Перед началом спектаклей в фойе зрители смогут принять участие в интермедии с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Со 2 по 6 января Тульская областная филармония приглашает гостей на новогоднюю «Сказку о зачарованном принце» с участием артистов и коллективов Детской филармонии.