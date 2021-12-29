В Туле после встречи Нового года рецидивист жестоко избил соседа по общежитию

Ближайшие четыре года мужчина проведёт в колонии строгого режима.

Прокуратура Пролетарского района Тулы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Ночью 1 января текущего года, ранее судимый за особо тяжкое преступление мужчина поссорился со своим соседом по общежитию. Он жестоко избил потерпевшего, причинив ему тяжёлые повреждения. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян.

Суд учел позицию государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.