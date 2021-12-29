Фото пресс-службы администрации Тулы.
К пациентам Тульской детской областной клинической больницы на вышке поднялся Дед Мороз
Таким необычным образом главный новогодний волшебник поздравил юных туляков.
28 декабря для пациентов Тульской детской областной клинической больницы артисты цирка устроили праздник. Ребят поздравили сказочные персонажи, а Дед Мороз поднялся к ним на вышке.
По словам начальника главного управления по Пролетарскому округу Максима Колычева, идею поздравить пациентов поддержали артисты Тульского цирка и неравнодушные жители округа.
Юным тулякам также передали сладкие подарки.
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