К пациентам Тульской детской областной клинической больницы на вышке поднялся Дед Мороз

Фото пресс-службы администрации Тулы.

28 декабря для пациентов Тульской детской областной клинической больницы артисты цирка устроили праздник. Ребят поздравили сказочные персонажи, а Дед Мороз поднялся к ним на вышке.

По словам начальника главного управления по Пролетарскому округу Максима Колычева, идею поздравить пациентов поддержали артисты Тульского цирка и неравнодушные жители округа.

Юным тулякам также передали сладкие подарки.