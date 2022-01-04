В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту отравления двух человек угарным газом

3 января стало известно, что в квартире жилого дома в селе Большие Медведки обнаружили тела 45-летнего мужчины и 59-летней женщины. Предварительно, их смерть наступила от отравления угарным газом.

По данному факту следователи СУ СКР по Тульской области провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц».

В настоящее время следователями в управляющей компании изъята документация, представляющая интерес для следствия. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов.