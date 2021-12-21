Глава Минздрава рассказал, как будут работать тульские поликлиники в новогодние праздники
На очередном оперативном совещании.
На заседании оперштаба с докладом выступил зампред правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков:
— На сегодняшний день в регионе развернуто 1866 коек. Занято — 1245. На лечении, в основном, невакцинированные лица старше 60 лет. В тяжёлом состоянии 507 человек. На ИВЛ — 76 пациентов.
Также министр отметил, что на этой неделе на территории региона прекращают работу военные медики — по решению Минобороны.
— Они пришли на помощь одними из первых в тяжёлый период. За это хочу выразить им слова благодарности, — прокомментировал Алексей Дюмин.
Кроме этого, Марков сообщил, что в регионе создан резерв препаратов как биологической, так и базовой терапии. Есть необходимый запас средств индивидуальной защиты.
— Поликлиники у нас будут работать и 31 декабря, и со 2 по 9 января с 9.00 до 15.00.
Ежедневно будут работать 145 бригад скорой медицинской помощи, — добавил Марков.
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