Алексей Дюмин подарил внедорожник музею Поленова к Новому году

На новом Haval сотрудники музея смогут объезжать природоохранную территорию, в том числе по пересеченной местности, а также перемещаться между площадками. Новый автомобиль будет использоваться уже в новогодние праздники.

«Алексей Геннадьевич ко всем нашим музеям относится с большим вниманием и заботой. Надеюсь, автомобиль будет служить долгие годы. И музей станет еще прекраснее для туляков и гостей региона», — сказала Юлия Федосеева.

Наталья Поленова поблагодарила Алексея Дюмина за внимание к музею.

В усадьбе Поленово и в Центре детского творчества в селе Страхово состоятся мастер-классы, спектакли и новогодние елки для юных посетителей. А в Центре семейной истории — филиале музея в Музейном квартале Тулы — пройдут гастрономические выставки, спектакли и мастер-классы для детей и взрослых.

Подробная программа — на сайте музея.