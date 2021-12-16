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Алексей Дюмин подарил внедорожник музею Поленова к Новому году

Алексей Дюмин подарил внедорожник музею Поленова к Новому году

Подарок директору музея Наталье Поленовой 16 декабря передала директор Фонда развития Тульский области «Перспектива» Юлия Федосеева.

На новом Haval сотрудники музея смогут объезжать природоохранную территорию, в том числе по пересеченной местности, а также перемещаться между площадками. Новый автомобиль будет использоваться уже в новогодние праздники.
 
«Алексей Геннадьевич ко всем нашим музеям относится с большим вниманием и заботой. Надеюсь, автомобиль будет служить долгие годы. И музей станет еще прекраснее для туляков и гостей региона», — сказала Юлия Федосеева.
 
 
Наталья Поленова поблагодарила Алексея Дюмина за внимание к музею.
 
В усадьбе Поленово и в Центре детского творчества в селе Страхово состоятся мастер-классы, спектакли и новогодние елки для юных посетителей. А в Центре семейной истории — филиале музея в Музейном квартале Тулы — пройдут гастрономические выставки, спектакли и мастер-классы для детей и взрослых.
 
Подробная программа — на сайте музея.
 
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