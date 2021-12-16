Движение вверх: в Тульской области повысится минимальная зарплата

Об этом стало известно на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На заседании было подписано новое региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тульской области. В соответствии с ним с 1 января 2022 года минимальная заработная плата в регионе составит:

для работников государственных и муниципальных учреждений — 13 890 рублей;

для работников внебюджетного сектора экономики — 14 800 рублей, а с 1 июля 2022 г. — 15 300 рублей.

По данным Туластата, среднемесячная заработная плата в регионе за девять месяцев 2021 года выросла на 8,4%. Денежные доходы на душу населения за этот же период увеличились по сравнению с прошлым годом на 10,3%.

Сейчас по уровню минимальной заработной платы среди субъектов ЦФО Тульская область занимает 3-е место после Москвы и Московской области.