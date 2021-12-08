Верховный суд РФ разрешил штрафовать на основании фото за отсутствие маски

Поводом стал инцидент, произошедший в Москве в одном из магазинов в Люблино. Один из сотрудников торговой точки во время проверки был без маски и на юрлицо был наложен штраф в 100 тыс. рублей. Магазин хотел оспорить решение на основании того, что экспертиза не проводилась.

Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда заключила, что по делам о нарушении масочного режима можно обойтись без расследования и экспертиз, если нарушение зафиксировано на фото и составлен протокол, сообщает РБК.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», — говорится в постановлении коллегии Верховного суда.