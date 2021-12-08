новости
новости
Регистрация
Верховный суд РФ разрешил штрафовать на основании фото за отсутствие маски

Верховный суд РФ разрешил штрафовать на основании фото за отсутствие маски

Прецедент стал основой для принятия такого решения.

Поводом стал инцидент, произошедший в Москве в одном из магазинов в Люблино. Один из сотрудников торговой точки во время проверки был без маски и на юрлицо был наложен штраф в 100 тыс. рублей. Магазин хотел оспорить решение на основании того, что экспертиза не проводилась.

Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда заключила, что по делам о нарушении масочного режима можно обойтись без расследования и экспертиз, если нарушение зафиксировано на фото и составлен протокол, сообщает РБК.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», — говорится в постановлении коллегии Верховного суда.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:00 −11
Другие статьи по темам
Событие
штрафмаскисудкоронавирус
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За месяц в инфекционном госпитале тульской облбольницы вылечили более 200 человек
За месяц в инфекционном госпитале тульской облбольницы вылечили более 200 человек
Метеопредупреждение: Тулу ждут туман и 12-градусный мороз
Метеопредупреждение: Тулу ждут туман и 12-градусный мороз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.