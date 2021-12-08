Фото из группы «ВКонтакте» «т а к и ж и в ё м».
«Тульский ледовитый океан»: жители жалуются на огромные лужи от растаявшего снега
«Тонем в грязном снегу, пытаясь добраться на учебу или работу», – пишут горожане.
Туляки пожаловались в соцсетях на огромные лужи от растаявшего снега.
— У вас нет QR-кода, чтобы сходить в бассейн? Не беда! Ведь всегда есть площадь перед Московским вокзалом (или почти любой тульский двор), — такой пост появился в группе «ВКонтакте» «т а к и ж и в ё м».
Пересечение ул. Советской и Бухоновского переулка.
Такая обстановка не только во дворах, но и на остановках общественного транспорта.
Зеленстрой.
Администрация Тулы уточняет, что сегодня подтопления дорог и тротуаров устраняют четыре бригады.
— Очистку решеток дождеприемных колодцев от снега и грязи проводят на магистральных улицах города: пр. Ленина, Красноармейском проспекте, на улицах Степанова, Оборонной, Тульского Рабочего полка, Луначарского, Курковой, Фрунзе, Демонстрации, Советской, Ложевой и др., — говорится в сообщении администрации.
Друзья, расскажите, где еще в городе большие лужи от растаявшего снега?
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