«Тульский ледовитый океан»: жители жалуются на огромные лужи от растаявшего снега

Фото из группы «ВКонтакте» «т а к и ж и в ё м».

«Тонем в грязном снегу, пытаясь добраться на учебу или работу», – пишут горожане.

Туляки пожаловались в соцсетях на огромные лужи от растаявшего снега.

— У вас нет QR-кода, чтобы сходить в бассейн? Не беда! Ведь всегда есть площадь перед Московским вокзалом (или почти любой тульский двор), — такой пост появился в группе «ВКонтакте» «т а к и ж и в ё м».



Пересечение ул. Советской и Бухоновского переулка.

Такая обстановка не только во дворах, но и на остановках общественного транспорта.



Зеленстрой.

Администрация Тулы уточняет, что сегодня подтопления дорог и тротуаров устраняют четыре бригады.