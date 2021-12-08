Метеопредупреждение: Тулу ждут туман и 12-градусный мороз

Ночью 8-го и утром 9 декабря в Тульской области ожидается туман с видимостью 200 — 700 м, на дорогах гололедица. Температура воздуха — от -7 до -2 градусов, местами до -12 градусов.

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения.

Рекомендации при гололедице

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь избегать обледенелых участков.

При тумане

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций. Прежде всего, обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным: снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного: «112» и «101».