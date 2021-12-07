Псевдоброкеры обманули туляка на 1,3 млн рублей: как не стать жертвой аферы

Изображение Robinraj Premchand с сайта Pixabay

Неизвестные граждане, представившиеся брокерами, предложили жителю Тульской области заработать на инвестировании. Они убедили его в возможности высокого дохода без рисков. Мужчина поверил в легкую прибыль и перевел мошенникам более 1,3 млн рублей, а затем они перестали выходить на связь.

Если вы решили торговать на бирже, не стоит доверять первым встречным незнакомым «экспертам», рекомендуют специалисты тульского отделения Банка России. Вы можете обратиться к профессиональному управляющему или совершать сделки самостоятельно через легального брокера.

В любом случае, кого бы вы ни выбрали, прежде всего, следует проверить, есть ли у него лицензия. Узнать их официальные контакты можно также в реестре Банка России. При переходе на сайт финансовой компании внимательно изучите адрес — часто страницы-дубликаты отличаются от настоящих одним-двумя символами.

Чтобы начать торговать, надо будет заключить договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления, и убедиться, что все его пункты вам понятны, советуют эксперты. Переводить деньги можно только на счет компании. Если вас просят внести наличные без приходного ордера, отправить сумму на карту или электронный кошелек частного лица, а тем более пополнить чей-то криптокошелек — это точно мошенники.

И напоследок — несколько «вредных советов» о том, как точно не стоит поступать, если вы не хотите остаться без денег.