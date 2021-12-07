Как почистили улицы Тулы от снега: фоторепортаж

Фото сделано в период с 16.00 до 16.30.

Сегодня Тулу накрыл сильный снегопад. Коммунальщики успели очистить от снега не все улицы, и, ожидаемо, утром в городе случился транспортный коллапс.

Прокуратура оказалась недовольна качеством уборки снега и начала проверку по факту ненадлежащей работы коммунальных служб Тулы. В ведомстве считают, что это привело к существенному затруднению движения пешеходов и транспорта.

Городская администрация отчиталась, что техника вышла на уборку в полночь и к 12.00 уже расчистила ул. Советскую, Менделеевскую, Октябрьскую, Пролетарскую, Щегловскую Засеку, Ложевую, Металлургов, а также Красноармейский проспект и проспект Ленина.

Днем также убирали снег с ул. Оборонной, Лейтейзена, Фрунзе, Дм. Ульянова, Болдина, Макаренко, 9 Мая, Демонстрации, Первомайской, пр. Ленина, Кауля, Новомосковской, Перекопской, Л. Толстого, Пирогова, Жуковского, Тургеневской, М. Тореза, пер. Тимирязева, ул. Тимирязева, Агеева, Н. Руднева, Станиславского, Циолковского, ул. Железняка, Некрасова, Рязанской, на Щекинском шоссе, Калужском шоссе, пл. Московского вокзала и др.

Myslo проехался по улицам города и посмотрел, как обстоят дела. Справедливости ради отметим, что мы провели рейд после 16.00. По нашим наблюдениям, проезжая часть практически везде расчищена,

вопросы вызывают тротуары и территория возле остановочных павильонов.



Фото сделано в период с 16.00 до 16.30.

Реальная обстановка — в нашем фоторепортаже.