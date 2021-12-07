новости
новости
Регистрация
Как почистили улицы Тулы от снега: фоторепортаж
Фото сделано в период с 16.00 до 16.30.

Как почистили улицы Тулы от снега: фоторепортаж

Проехались по магистральным улицам города с проверкой.

Сегодня Тулу накрыл сильный снегопад. Коммунальщики успели очистить от снега не все улицы, и, ожидаемо, утром в городе случился транспортный коллапс.

Прокуратура оказалась недовольна качеством уборки снега и начала проверку по факту ненадлежащей работы коммунальных служб Тулы. В ведомстве считают, что это привело к существенному затруднению движения пешеходов и транспорта.

Городская администрация отчиталась, что техника вышла на уборку в полночь и к 12.00 уже расчистила ул. Советскую, Менделеевскую, Октябрьскую, Пролетарскую, Щегловскую Засеку, Ложевую, Металлургов, а также Красноармейский проспект и проспект Ленина.

Днем также убирали снег с ул. Оборонной, Лейтейзена, Фрунзе, Дм. Ульянова, Болдина, Макаренко, 9 Мая, Демонстрации, Первомайской, пр. Ленина, Кауля, Новомосковской, Перекопской, Л. Толстого, Пирогова, Жуковского, Тургеневской, М. Тореза, пер. Тимирязева, ул. Тимирязева, Агеева, Н. Руднева, Станиславского, Циолковского, ул. Железняка, Некрасова, Рязанской, на Щекинском шоссе, Калужском шоссе, пл. Московского вокзала и др.

Myslo проехался по улицам города и посмотрел, как обстоят дела. Справедливости ради отметим, что мы провели рейд после 16.00. По нашим наблюдениям, проезжая часть практически везде расчищена,

вопросы вызывают тротуары и территория возле остановочных павильонов.


Фото сделано в период с 16.00 до 16.30.

Реальная обстановка — в нашем фоторепортаже.

Галерея
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 1
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 2
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 3
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 4
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 5
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 6
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 7
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 8
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 9
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 10
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 11
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 12
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 13
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 14
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 15
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 16
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 17
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 18
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 19
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 20
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 21
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 22
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 23
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 24
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 25
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 26
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 27
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 28
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 29
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 30
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 31
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 32
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 33
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 34
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 35
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 36
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 37
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 38
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 39
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 40
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 41
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 42
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 43
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 44
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 45
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 46
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 47
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 48
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 49
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 50
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 51
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 52
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 53
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 54
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 55
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 56
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 57
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 58
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 59
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 60
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 61
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 62
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 63
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 64
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 65
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 66
Как почистили улицы Тулы от снега, Фото: 67
показать все фотографии
 

Друзья, расскажите, где в Туле и области до сих пор не почистили улицы от снега? А как дела у вас во дворе? Пишите нам в комментариях!

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:45 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снеграсчистка снегаснегопад

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Очевидцы о трагедии на ул. Металлургов: женщина десять минут бродила по трамвайным путям
Очевидцы о трагедии на ул. Металлургов: женщина десять минут бродила по трамвайным путям
В Туле пройдет бесплатный мастер-класс по TikTok и YouTube
В Туле пройдет бесплатный мастер-класс по TikTok и YouTube
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.