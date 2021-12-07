Прокуратура недовольна качеством уборки снега в Туле: что говорит администрация?

Чиновники утверждают, что снег в городе начали убирать с 12 часов ночи.

Ранее прокуратура заявила, что начала проверку по факту ненадлежащей работы коммунальных служб Тулы. В ведомстве считают, что это привело к существенному затруднению движения пешеходов и транспорта.

— Организована проверка соблюдения законодательства администрацией города Тулы, хозяйствующими субъектами и управляющими компаниями. Вопрос своевременной уборки территории МО г. Тула поставлен на контроль прокуратурой города, — говорится в сообщении.

На сайте администрации города появилась информация о совещании по уборке города, которое провел сити-менеджер Дмитрий Миляев.

Он заявил, что темпы уборки улиц недостаточны и поручил активизировать эту работу.

По словам начальника управления по благоустройству Татьяны Матвеевой, на уборку улиц спецтехника вышла в двенадцать ночи. В уборке задействованы 132 единицы техники АО «Спецавтохозяйство», а также 190 рабочих. Магистральные улицы расчищают семь колонн спецтехники.

Отдельное внимание глава администрации поручил уделить уборке придомовых территорий, расчистке подъездов к детским садам и школам, обработке противогололедными реагентами спусков и подъемов.

Кроме того, поручено осуществлять своевременный вывоз снега с улиц города.