Туляков запутали «умные» светофоры

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев ответил на вопросы читателя Myslo о светофорах в Туле.

На редакционную почту Myslo туляк Михаил Маслеников прислал вопросы, касающиеся организации работы светофоров в городе. Мы попросили ответить на них начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрия Ярцева. Получилось мини-интервью о работе «умных» светофоров.

— Почему на всех разрекламированных «умных» светофорах на ул. Советской отключили функцию обратного цифрового отсчета, как со стороны пешехода, так и со стороны дороги?

− На ул. Советской обратные отсчеты отключены в связи тем, что автомобилисты и пешеходы неправильно трактовали смену планов координации или активацию других инструментов «Интеллектуальной транспортной системы». В связи с чем указанными участниками дорожного движения преждевременно начиналось движение, либо работа светофорного объекта воспринималась как некорректная.

Дополнительно сообщаем, что по требованиям нормативной документации ОДМ 218.6.003−2011 «Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах», в соответствии с п. 9.5 допускается, но не имеет обязательного условия установки, применение цифрового индикаторного табло для информирования водителей и пешеходов о времени, оставшемся до окончания горения зеленого или красного сигнала.

В связи с вышесказанным в целях обеспечения безопасности дорожного движения обратные отсчеты на ул. Советской отключены.

— Чем аргументирован демонтаж светофора на перекрестке ул. Ф. Энгельса и ул. Каминского, в то время как на аналогичном перекрестке с ул. Л. Толстого светофор установили? В первый месяц после отключения только я был свидетелем двух ДТП и видел последствия третьего на данном перекрестке.

− После проведения комплексного ремонта на ул. Ф. Энгельса проведен ряд мероприятий по организации дорожного движения, в том числе введен запрет на движение личного транспорта по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Пушкинской до ул. Каминского, в связи с чем значительно снизилась общая интенсивность движения на самом пересечении улиц Ф. Энгельса и Каминского.

Демонтаж светофорного объекта на пересечении улиц Ф. Энгельса и Каминского осуществлен в связи с несоответствием п. 7.2.1. ГОСТ 52289–2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в части интенсивности транспортных потоков.

Одновременно с этим сообщаем, что светофорный объект на пересечении улиц Ф. Энгельса и Л. Толстого устроен в связи с наличием места концентрации дорожно-транспортных происшествий и рекомендации ГИБДД. При этом важно учитывать, что указанное пересечение существенным образом отличается от пересечения улиц Ф. Энгельса и Каминского по следующим признакам:

По ул. Л. Толстого, в отличие от ул. Каминского, движение одностороннее. По ул. Ф. Энгельса в районе ул. Л. Толстого, в отличие от ул. Ф. Энгельса в районе ул. Каминского, движение двустороннее. В непосредственной близости от пересечения улиц Ф. Энгельса находятся образовательные учреждения.

— Чем руководствовались «демонтажники» светофора на пересечении ул. Нижней Упской и ул. Ликбеза (у Мясновского авторынка)? Как теперь безопасно повернуть налево со стороны авторынка? Ведь там не только авторынок, там есть несколько СТО, немаленький частный сектор, в дневное время заезжают и выезжают длиннобазные фуры с железнодорожной станции, там есть Отдел контроля водных ресурсов, большой гараж Тулатеплосети со множеством грузовых и строительных машин и т. д.

− Сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству неоднократно производились обследования интенсивности транспортных потоков на пересечении улиц Чмутова и Нижняя Упская в части соответствия условиям обустройства светофорного регулирования по п. 7.2.1 ГОСТ Р 52289−2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (далее — ГОСТ 52289–2019 ).

По результатам обследований установлено, что вышеуказанный участок не соответствует п. 7.2.1 ГОСТ Р 52289−2019, в связи с чем произведены изменения организации дорожного движения с последующим введением кнопки вызова пешехода и демонтажем светофоров при выезде с ул. Нижняя Упская.

Дополнительно сообщаем, что данная мера призвана обеспечить улучшение дорожной ситуации в часы пик при движении по ул. Чмутова; данное обстоятельство также продиктовано перспективным проведением ремонтных работ в районе пересечения улиц Чмутова/Ликбеза.

В настоящее время сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству продолжается мониторинг данного участка на предмет влияния проведенных мероприятий на загруженность улично-дорожной сети на ул. Чмутова и ул. Павшинский мост.

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