В поселке Ленинский открылся Центр оказания услуг «Мои документы»

30 ноября в поселке Ленинский после ремонта открылось отделение МФЦ. Оно переведено в федеральный бренд «Мои документы».

По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, сеть многофункциональных центров в регионе постоянно развивается.

«По поручению губернатора Алексея Дюмина и в рамках национального проекта „Цифровая экономика“ в МФЦ реализовали проект по переходу на электронный документооборот. Цифровой формат оказания услуг позволяет быстрее обрабатывать документы. Мы делаем отделения МФЦ комфортнее и удобнее для граждан. На следующий год запланирован ребрендинг еще двух отделений МФЦ», — рассказал Ярослав Раков.

Директор ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова рассказала, что в «Мои документы» уже перевели восемь отделений МФЦ Тульской области, а также все подразделения для обслуживания юридических лиц и предпринимателей.

«После ремонта в отделении МФЦ зоны для консультирования и приема посетителей стали более комфортными. Для граждан, ожидающих обслуживания, выделено просторное место. Надеюсь, что жители региона по достоинству оценят обновленный интерьер и комфортные условия получения услуг», — отметила Екатерина Солтанова.

Количество посетителей в день в обновленном отделении достигает 150 человек. В нем работают 6 универсальных окон приема, где оказывают весь комплекс государственных и муниципальных услуг.