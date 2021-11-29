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В Туле мошенники под видом Роспотребнадзора продолжают «разводить» предпринимателей
Изображение Firmbee с сайта Pixabay

В Туле мошенники под видом Роспотребнадзора продолжают «разводить» предпринимателей

Владельцам торговых точек предлагают купить пакет документов, необходимых для работы в условиях пандемии коронавируса.

В чате тульских предпринимателей в Telegram владелица салона красоты по имени Валерия сообщила, что ей позвонили неизвестные лица из «организации по защите прав потребителей» и сказали, что ей необходимо купить у них документы, связанные с COVID-19.

После этого к девушке приехал курьер и привёз странный конверт без каких-либо обозначений. За несколько листов формата А4 под названием «Журнал регистрации выдачи медицинских масок и перчаток» и «Журнал-график проведения генеральных уборок» молодой человек запросил 2300 рублей.

«Скажите это развод? Или мы правда обязаны именно у них покупать эти документы?» – поинтересовалась Валерия.

На самом деле, обязанности приобретать у кого-то какие-либо документы, необходимые для надлежащей фиксации мероприятий по профилактике коронавируса, нет. Но мошенники успешно пользуются ситуацией и вводят туляков в заблуждение. Будьте бдительны, всегда проверяйте информацию, полученную от посторонних лиц, не дайте себя обмануть.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, звоните в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефону: 37-70-03 или в приёмную регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей: 24-53-87.

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