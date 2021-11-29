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В Тульской области родителей не пустят на новогодние утренники в детсады
Фото из архива Myslo.

В Тульской области родителей не пустят на новогодние утренники в детсады

Они смогут увидеть выступление малышей только дистанционно.

В министерстве образования на запрос Myslo рассказали, что исходя из Указа губернатора, проводить новогодние утренники в детских садах и школах в Тульской области не запрещено.
 
В ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности воспитанников и учащихся по-прежнему «запрещено смешивание детей из различных групп и классов».
 
- Участие родителей/законных представителей в вышеуказанных мероприятиях может быть предусмотрено в дистанционном формате — просмотр записи мероприятия либо онлайн-трансляция, — добавили в минобре.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:41 −6
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